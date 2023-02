Suspeito de assaltar loja de açaí é preso em Manaus; vídeo

Manaus/AM - Um homem identificado como Hilarildo Monteiro dos Santos, de 27 anos, foi preso nesta terça-feira (07), no bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus. Ele é suspeito de assaltar uma loja de açaí, localizada no conjunto Vila Real, Núcleo 16, na zona Norte. O crime ocorreu no dia 24 de janeiro deste ano.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Hilarildo e outro suspeito anunciaram o assalto e levaram toda a renda do estabelecimento.

“Na oportunidade a dupla chegou em uma motocicleta Honda CG 160 Fan, cor vermelha, em posse de arma de fogo, adentrou no comércio e levou toda a renda diária do estabelecimento, além de aparelhos celulares”, disse o delegado.

Hilarildo foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária e responderá por roubo majorado, ficando à disposição do Poder Judiciário.