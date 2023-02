Criminosos executam paciente com 18 tiros dentro de hospital no Amazonas

Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM) disse que está prestando todas as informações às autoridades policiais para auxiliar na elucidação do caso.

Segundo a polícia, a vítima foi atingida com 18 tiros e já estava internada na unidade hospitalar após já ter passado por uma tentativa de homícidio no domingo (5).

Manaus/AM - Os criminosos encapuzados invadiram o Hospital de Carauari, no interior do Amazonas, e executaram um homem, de 24 anos, nesta terça-feira (07).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.