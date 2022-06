Suposto membro de facção é baleado durante ataque em área vermelha em Manaus

Os criminosos já chegaram atirando contra ele, que tentou correr, mas foi baleado no abdômen. Assim que o alvo caiu, os atiradores fugiram e o homem foi socorrido e levado para o SPA Joventina Dias, no mesmo bairro.

De acordo com a polícia, o ataque aconteceu por volta das 22h, na rua E. A vítima, que é suspeita de ter envolvimento com uma facção, estava caminhando na rua e foi abordada por homens que estavam em um carro prata.

Manaus/AM – Um homem de 20 anos foi baleado na noite dessa quinta-feira (10), no conjunto Vila Marinho, no bairro Compensa 3, na zona Oeste. Na ocasião, vários tiros foram disparados e atingiram casas e carros de moradores.

