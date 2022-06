Polícia recebe denúncia de furto de gado e encontra mais de 4 mil pés de maconha em terreno no Amazonas

Manaus/AM - Os Policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) destruíram nesta quarta-feira (08) cerca de 4,2 mil pés de maconha em uma área rural do município de Maués, no interior do Amazonas.

A equipe militar recebeu uma denúncia de supostos furtos de gado na comunidade Nossa Senhora do Rosário, localizada na região do rio Apoctaua, zona rural do município. Os policiais foram à área indicada, e na entrada do local foram recebidos com disparos de arma de fogo. A equipe revidou a agressão, e os suspeitos fugiram pela mata fechada. Ao entrar no terreno, os policiais encontraram um plantio de maconha, além de um laboratório de refino de drogas.

Ainda de acordo com a corporação, a destruição causou um prejuízo de aproximadamente 2 toneladas de material ilícito, se as mudas atingissem o período de colheita.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.