Suposto detento é acionado para prender suspeito de agressão no Amazonas

A Rede Amazônica questionou a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que informou que a Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança vai investigar o caso.

Um homem de 23 anos foi preso suspeito de cometer injúria contra a polícia e ameaçar uma mulher de 28 anos em Maraã, 634 km distante de Manaus. A prisão dele, no entanto, foi realizada com o auxílio de um detento da cidade, segundo moradores. A Secretaria de Segurança Pública disse à Rede Amazônica que abriu uma sindicância para investigar a situação.

