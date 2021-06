Adolescente é aprendida e homens presos desfilando com armas no Amazonas

Na noite do domingo (20), policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) apreenderam uma adolescente de 15 anos e detiveram dois homens, de idade não informada, por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor, no município de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.