SSP-AM registra redução de 16% em crimes de roubo nas ruas de Manaus

“Os indicadores criminais são monitorados em cada zona urbana da cidade e em todo o Amazonas. Mensalmente, quantificamos os dados, verificamos o atingimento da meta em cada indicador, de acordo com a zona administrativa do estado”, explicou.

O coordenador do Ciesp, major Rouget Brito, explicou que o trabalho para alcançar a redução é feito por meio de planejamento, realizado dentro do Programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo Governo do Estado em 2021. A SSP-AM desenvolve suas atividades alinhadas ao Plano Estadual de Segurança Pública, em consonância com o Plano Nacional.

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou uma redução de 16% em crimes de roubo nas ruas de Manaus. De acordo com o Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), em abril de 2022, foram registrados 1.950 ocorrências, uma redução de 377 de casos desta natureza.

