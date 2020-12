Servidor público confessa ter matado amazonense em Roraima e detalha crime

Manaus/AM - A Polícia Civil do estado de Roraima afirmou na manhã de hoje (8), que o funcionário público José Antônio Sousa Melo, de 28, confessou ter assassinado brutalmente a técnica de enfermagem Taluany da Silva.

A arma usada no crime, uma faca tipo peixeira de 30 centímetros de lâmina também foi encontrado próximo ao corpo. No local havia muito sangue e os policiais estranharam os muitos balões na cor vermelha, no quarto e no banheiro da casa. A cena se tratava da surpresa que ele teria feito ara Taluany horas antes do crime.

Segundo o delegado Wesley Oliveira, o acusado detalhes de como tudo aconteceu: “Os dois estavam brigados e em processo de reconciliação. Na noite do crime, disse que comprou champanhe, chocolates e decorou a casa com balões para agradar a companheira, mas que tiveram uma discussão. Como tinha bebido, o homem confessou que se descontrolou e terminou matando a mulher, mas que não lembra com quantas facadas a atingiu”, relata.

José diz que o crime foi motivado por uma crise de ciúmes e confessa que cometeu em um momento de "muita raiva, de fúria”. Após o assassinato, ele saiu pela casa completamente ensanguentado e deixou um rastro que se estendeu até a saída do local.

Testemunhas ouviram gritos da vítima por volta das 21 horas de sábado, em que ela pedia para que o companheiro parasse. Mas, relataram que como eram constantes as brigas do casal e, em seguida, ambos reatarem, não deram muita importância.

Pela manhã, uma vizinha percebeu que estava vazando muita água da casa da vítima e pediu que outra pessoa fosse até a casa dela e pedisse para que Taluany desligasse a torneira, ocasião em que foram encontradas marcas de sangue e o corpo dela. A família da vítima foi comunicada e a mãe da jovem encontrou o corpo dela caído no chão da sala, com várias perfurações.

Durante as buscas, Melo foi encontrado escondido na casa de um irmão no bairro Santa Teresa, em Boa Vista, por volta das 20h40 dessa segunda, ele foi preso e levado para a delegacia. Nesta terça-feira, pela manhã será apresentado ao Sistema Prisional.