Homem se joga no rio para tentar fugir da polícia após denúncia no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 33 anos foi preso nessa segunda-feira (7), suspeito de agredir a esposa no município de Maués, no interior do Amazonas.

Segundo a polícia, a própria vítima ligou pedindo ajuda. Uma viatura foi enviada para o endereço do casal, mas ao perceber a aproximação dos carro oficial, o homem saiu correndo em direção a uma praia.

Na tentativa de fugir, ele mergulhou no rio, mas não conseguiu chegar muito longe e acabou preso. Posteriormente, os policiais descobriram que ele já tinha um mandado de prisão em aberto e estava foragido. O acusado foi levado para o 48º DIP e deve permanecer à disposição da Justiça.