Motorista sofre mal súbito e desmaia ao volante em Manaus

Manaus/AM - Um homem desmaiou após passar mal enquanto dirigia pela rua Ministro João Gonçalves de Souza, no Distrito Industrial, Zona Leste. A vítima é funcionário de uma empresa de transporte de cargas e trabalhava no momento do acidente.

Após o desmaio, o veículo desgovernado despencou em um barranco e o homem sofreu um ferimento no braço. Ele foi socorrido pelo Samu, que explicou que a vítima teria sofrido um pico de glicemia e por isso, teria “apagado”. Por sorte ele não bateu em outros veículos.