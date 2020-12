Com vísceras expostas, corpo de mulher é encontrado em ramal de Manaus

Manaus/AM - O corpo de uma mulher foi encontrado no fim da manhã desta terça-feira (8), no Ramal da UG, no bairro Tarumã, Zona Centro-Oeste. O cadáver estava enrolado em uma lona com a barriga aberta e as vísceras expostas.

A desconhecida também estava com o rosto desfigurado e foi morta com ao menos 15 perfurações de faca por várias partes do corpo. A mulher teria os cabelos pintados de vermelho e traz várias tatuagens na coxa direita e também na costa.

No momento da morte ela trajava um short jeans e uma blusa preta. A perícia concluiu que ela foi assassinada em outro local e foi desovada neste trecho do ramal. O corpo foi removido e lavado para o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.