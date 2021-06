Servidor da Seminf é suspeito de desviar 20 toneladas de asfalto em Manaus

Manaus/AM - Um funcionário da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), foi alvo de três mandados de bucas e apreensão nessa terça-feira (15).Segundo a Polícia Civil, o homem é investigado por envolvimento no desvio de 20 toneladas de asfalto, que ocorreu no mês de março deste ano.

A ação policial foi deflagrada em dois bairros da zona leste da cidade, e na sede da Seminf, zona centro-sul. De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Deccor, no dia 25 de março deste ano, a Prefeitura Municipal de Manaus (PMM) tomou conhecimento do desvio de asfalto, ocasião em que acionou a Especializada, e esta imediatamente iniciou as investigações.

“No decorrer das diligências policiais, confirmamos que uma carga de 20 toneladas de asfalto foi desviada para um condomínio particular, no bairro Tarumã, zona oeste, e era revendida por um valor de R$ 1.800”, comentou o delegado.

Conforme o delegado, após as investigações apontarem a autoria do crime, foi solicitado pelos mandados de busca e apreensão em endereços distintos do servidor. As ordens judiciais em nome do José Carlos, 44, foram expedidas pelo juiz Rafael da Rocha Lima, da Central de Inquéritos.

Ainda com informações da autoridade policial, as investigações em torno do caso continuam para que seja averiguado o envolvimento de outros indivíduos.