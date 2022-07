Semed afasta professor suspeito de estuprar e assediar alunas dentro de escola em Manaus

"Essa ação fez com que as estudantes não se calassem e denunciassem o professor. Quanto às alunas, a Semed dará todo o apoio psicológico necessário, por meio do programa de Prevenção e Enfrentamento às Violações dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes da Semed".

O documento diz ainda que a Semed repudia qualquer tipo de violência praticada com crianças e adolescentes seja no ambiente familiar ou escolar que o professor também será penalizado administrativamente.

