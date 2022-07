Homem é preso dentro de barco após roubar loja no Amazonas

Questionado, ele confessou o furto e entregou seu comparsa que estava escondido em uma embarcação no Centro. A polícia foi ao local e durante as buscas, encontrou homem com mais produtos roubados

Segundo a polícia, a equipe avistou um indivíduo em atitude suspeita com uma mochila preta na mão e ao abordá-lo, encontrou objetos no local e dinheiro em espécie.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.