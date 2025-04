Seis criminosos são presos com mais de 500 kg de drogas em balsas em Coari

Os policiais militares lotados na Base Arpão 3, coordenados pela Secretaria de Segurança (SSP-AM), estavam realizando patrulhamento fluvial, quando abordaram três balsas que transportavam petróleo vindo de Bretaña, no Peru, onde fez escala no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) e tinha como destino final a capital amazonense. Após inspeção, em uma das balsas com o auxílio dos cães Xerife e Delta da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), foram localizados os entorpecentes em sacos de fibra, dentro de um espaço vazio da balsa.

ManausAM - Mais de 550 quilos de pasta-base de cocaína foram apreendidos, nesta quarta-feira (16), por policiais em operação na Base Fluvial Arpão 3, nas proximidades de Coari, no interior do Amazonas. A droga foi encontrada dentro de balsas, sendo transportada por seis homens, que foram presos em flagrante. A apreensão gerou danos de mais de R$ 85 milhões ao crime.

