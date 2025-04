Detran apreende 13 veículos adulterados em municípios do Amazonas

Manaus|AM - Mais de 10 veículos adulterados foram apreendidos na terça-feira (15), nos municípios de Careiro e Careiro da Várzea, no interior do Amazonas.

Os policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), com apoio das 34ª e 35ª Delegacias Interativas de Polícia (DIPs) de Careiro e Careiro da Várzea e do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran), apreenderam 12 motocicletas adulteradas e um carro adulterado, carregando ilegalmente uma carga de carvão.

A operação policial ocorreu em comunidades dos municípios de Autazes, Careiro e Careiro da Várzea.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, as investigações apontaram que as motocicletas foram furtadas e roubadas em Manaus e levadas ao interior, onde foram adulteradas.

“A operação resultou nas apreensões das motocicletas e de um carro, que estava carregando uma carga de carvão sem documento de origem florestal. Todos os veículos estavam adulterados e as investigações continuarão para identificar o autor que comercializou ilegalmente as motocicletas”, disse o delegado.