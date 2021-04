Segurança de 'boca de fumo' é preso com 1,2 kg de drogas em Manaus

Manaus/AM - Policiais militares da Força Tática detiveram dois homens, de 19 e 26 anos, com uma arma de fogo e mais de 1,25 quilo de entorpecentes, no fim da tarde de segunda-feira (19), no bairro Novo Aleixo, zona norte da cidade.

A equipe realizava patrulhamento na zona norte, quando avistou um veículo suspeito, modelo Gol, cor cinza e placas RHF-7C97, na avenida Sávio Belota, no Novo Aleixo, e ordenou parada, dando sinais sonoros e luminosos, para proceder a abordagem. Durante os procedimentos, no interior do veículo, ocupado por um indivíduo, foi encontrado, no banco dianteiro do carona, um revólver calibre 32, com duas munições intactas e uma deflagrada.

Questionado sobre o armamento, o suspeito informou que usava para fazer a segurança de uma “boca de fumo”, do cunhado, localizada naquelas proximidades. Os militares realizaram diligência e, no local indicado, flagraram um jovem de 19 anos, com 56 porções de substâncias com aspecto de oxi e pasta à base de cocaína e 15 porções de maconha; 500 gramas de maconha tipo “skunk”; 500 gramas de pasta base de cocaína; e 250 gramas de cocaína. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares e R$ 44 em dinheiro.

Os dois suspeitos foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais. Um deles já tinha passagem por roubo majorado.

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.