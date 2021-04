Suspeito é preso com 15 tampas de bueiro roubadas em Manaus

“Iniciamos as diligências pelas zonas oeste e centro-oeste da cidade, e conseguimos localizar o indivíduo. O material apreendido foi devolvido para as empresas vítimas e, agora, será aberto um Inquérito Policial (IPL) para apurar o fato”, disse o delegado Denis Pinho, titular da Delegacia Especializada em Roubo, Furtos e Defraudações (DERFVD).

De acordo com a polícia, com o suspeito foram localizadas 15 tampas de bueiro, que pertencem a uma concessionária de águas da cidade e uma empresa de telefonia.

