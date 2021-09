Sandrinho é preso em Santa Catarina após 3 anos foragido do Amazonas

Manaus/AM - Alexsandro Oliveira dos Santos, conhecido como Sandrinho, foi preso nesta quarta-feira (22) em Santa Catarina. Ele é suspeito de ter envolvimento em um roubo de 150 armas em uma cidade catarinense.

Sandrinho estava foragido da justiça do Amazonas desde 2018. Ele era integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e comandava o tráfico de drogas na zona Oeste de Manaus. Ele foi preso, em fevereiro de 2018, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo assassinato de Clerton da Silva Menezes, que era chamado de “Bombinha”. O crime aconteceu em 2016. No entanto, em maio do mesmo ano, ele participou de uma fuga em massa no Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM) após os presos cavarem um túnel próximo a área externa do pavilhão 5, por onde conseguiram escapar da unidade prisional.

Segundo a Polícia, Sandrinho é de alta periculosidade e responde por outros 13 assassinatos, tendo como vítimas Rodrigo Henrique Santos Bandeira, morto no dia 4 de julho de 2015; Elias Wendell Lima de Oliveira, no dia 3 de setembro de 2015; Afrânio Junho Lima, no dia 1º de fevereiro de 2016; Jhonata Palheta Marques, o “Cebola”, no dia 24 de maio de 2016; Eden Ferreira Paz, em 4 de junho de 2016; Clerton da Silva Menezes, no dia 8 de novembro de 2016; duplo homicídio ocorrido no dia 18 de maio de 2017, tendo como vítimas José Wisley Ludugero Terencio e Kelison da Silva Nascimento.

Ele também teve participação nas mortes de José Roger Chaves da Silva, ocorrido no dia 25 de maio de 2017; Marcelo Andercley Rodrigues de Souza, no dia 30 de julho de 2017; Paulo André Lima Rodrigues, o “Diabo Loiro”, em 7 de agosto de 2017; Suzyane Katlen Valentin de Souza, no dia 6 de setembro de 2017; José Santos Rodrigues de Araújo, no dia 11 de novembro de 2017; Emerson Lopes de Souza, no dia 19 de novembro de 2017, e Igor Ferreira Gomes, no dia 1º de dezembro de 2017.