Mulher é presa com arma e drogas avaliadas em R$ 55 mil em flutuante no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher foi presa com drogas e uma arma escondida em um flutuante no município de Tefé, no interior do Amazonas. O material recolhifo está avliado em R$ 55 mil.

A polícia chegou ao local após denúncias de ribeirinhos. Durante a ação, um adolescente que é primo da acusada, também foi apreendido tráfico, era ele quem vendia os entorpecentes.

A apreensão ocorreu, quando os policiais iniciaram uma vistoria no flutuante "Salmônica", após denúncias de que no local estaria acontecendo comercialização de entorpecentes. Na abordagem, uma mulher tentou fugir, mas foi impedida pelos policiais. A suspeita confessou que comercializava drogas e que estava escondendo uma arma de fogo no flutuante.

Em seguida, os agentes fizeram uma busca no local e encontraram uma espingarda calibre 12, dez munições intactas, além de 11 pequenas porções de pasta base de cocaína e R$ 932 em espécie.

A acusada ainda confessou aos policiais que escondia, em outro lugar, mais porções de entorpecentes. As equipes foram até o local indicado pela suspeita, onde apreenderam quatro porções de drogas, entre pasta base de cocaína e maconha tipo skunk.

No retorno ao flutuante, um adolescente, primo dela, foi encontrado e confessou que vendia drogas para a mulher. O adolescente disse que havia escondido, em um área de mata, quatro quilos de maconha. Os policias foram até o local e apreenderam as porções.

A mulher e o adolescente foram levados, juntamente com o material ilícito apreendido, à Delegacia de Polícia Civil do município de Tefé.