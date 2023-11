Ruivinho é preso suspeito de tráfico de drogas no Amazonas

“Desta forma, iniciamos as diligências e fizemos a captura deste infrator, que estava sendo procurado desde o dia 19 de novembro deste ano. Agora ele ficará à disposição do Poder Judiciário”, disse.

De acordo com a investigadora de polícia Rejane Lima, gestora da unidade policial, os policiais civis da 78ª DIP receberam denúncias anônimas de que o homem estaria escondido em uma comunidade nas proximidades do município.

Manaus/AM - Eduardo Franco, de 23 anos, conhecido como “Ruivinho”, foi preso nesta terça-feira (21), no município de Codajás, no Amazonas. Ele estava sendo procurado pelo crime de tráfico de drogas.

