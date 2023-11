Drogas apreendidas com colombianos no Amazonas estão avaliadas em R$ 12 milhões

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), apreendeu 600 quilos de maconha tipo skunk na tarde de terça-feira (21) em Santa Isabel do Rio Negro. Na ação, dois homens, de 63 e 34 anos, de nacionalidade colombiana, foram presos. O prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 12 milhões.

A ação é continuação da operação deflagrada na madrugada de segunda-feira (20), quando as Polícias Militar e Federal apreenderam 1,8 tonelada de entorpecentes, entre maconha do tipo skunk e cocaína.

De acordo com a polícia, um levantamento de inteligência constatou que um foragido da justiça, de 63 anos e nacionalidade colombiana, chegaria em uma residência logo após ter escondido um carregamento de entorpecentes em um sítio situado na calha do Rio Negro, nas mediações do mesmo município.

Em diligências ao local, as equipes realizaram abordagem de dois indivíduos de nacionalidade colombiana. Na ocasião, foi constatado que um deles possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Segundo o comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), tenente-coronel Alysson Lima, as equipes policiais continuaram as investigações no município amazonense após indícios de mais materialidade na região.

“Depois da primeira ação, a equipe permaneceu em Santa Isabel porque tínhamos a informação de que haveria mais entorpecentes. E ontem, conseguimos chegar aos dois colombianos que estavam em um sítio nas proximidades da cidade. Após levantamento, ficou constatado que um deles já possuía mandado de busca e apreensão", disse o comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), tenente-coronel Alysson Lima.

Durante os procedimentos, a dupla relatou que havia escondido uma carga de entorpecentes no local em razão da operação policial deflagrada naquela região.

Foram apreendidos na ação 600 quilos de maconha tipo skunk, uma espingarda de calibre 20, três motores de popa e R$ 760 em espécie.

Os homens presos foram encaminhados para a 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro e a droga apreendida foi transportada para Manaus e apresentada na DRE, na sede da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.