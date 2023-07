Ronda Maria da Penha realiza 30 atendimentos em julho, em Parintins

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Comando de Policiamento do Interior (CPI) e do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM), divulgou o quantitativo de atendimentos do policiamento especializado Ronda Maria da Penha no período de 28 de junho a 23 de julho de 2023 no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus).

De acordo com os dados, nas primeiras semanas foram nove visitas presenciais; sete visitas solidárias; três pessoas atendidas em visita solidária; dois atendimentos por telefone; cinco Medidas Protetivas de Urgência (MPU); três prisões em flagrantes por descumprimento de MPU e uma busca de pertences. Totalizando 30 atendimentos durante os 26 dias no município amazonense.