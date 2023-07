Polícia procura suspeitos por diversos crimes no interior do Amazonas

A PC-AM solicita a quem saiba a localização de Douglas, Jailton, Mohamed e Luiz, que as informações sejam repassadas por meio dos números (97) 98128-2660, 99152-6642, disque-denúncia da 70ª DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

De acordo com o investigador Kedson Lira, gestor da unidade policial, os indivíduos são procurados por crimes como roubo majorado, deterioração ao patrimônio público, grave ameaça com arma de fogo de uso restrito e homicídio qualificado.

Manaus/AM - A 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Juruá, no interior do Amazonas, divulgou as imagens de Douglas da Costa Silva, Jailton Batista da Silva, Mohamed Aly das Graças, e Luiz Rosa Lima, que estão sendo procurados por crimes distintos no município.

