Reféns, donos de barco se jogaram no rio para escapar de assalto no Amazonas

Manaus/AM - O dono do barco Ivanaldo III e o filho dele foram mantidos reféns e pularam no meio do rio para escapar de um assalto, neste sábado (23), nas proximidades de um lago no rio Madeira, no município de Humaitá, no Amazonas.

“O dono do barco conseguiu cair na água e fugir dos autores, mas eles levaram como refém o filho do homem, em uma embarcação tipo voadeira, no sentido a Humaitá. Em determinado momento do trajeto, o filho também conseguiu fugir”, explicou o delegado Torquato Mozer, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Segundo o delegado, no sábado (23), por volta das 23h, as equipes policiais receberam denúncias anônimas de que nas proximidades de um lago no rio Madeira, estaria ocorrendo um roubo em um barco de linha, onde elementos armados invadiram a embarcação e passaram a agredir o dono, em busca de ouro e dinheiro.

Ainda conforme o titular da DIP, os três homens identificados como Adilson Ferreira de Brito, 39; Luciano Palheta Ferreira, 29; e Marcelo Dionísio da Silva, 33 foram presos no momento em que chegaram ao porto do município, onde já haviam dois veículos Gol e HB20, para dar apoio à fuga. Os outros integrantes do grupo fugiram para uma área de mata e as diligências seguem em andamento para localizá-los.

“Com eles apreendemos armas de fogo, balaclavas, dinheiro em espécie, roupas que eram utilizadas nos roubos, entre outros objetos”, informou Mozer.

Flagrante

Adilson, Luciano e Marcelo foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado, posse irregular de arma de fogo e associação criminosa. Todos passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria