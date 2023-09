Casal de assaltantes exige senha de celular de vítimas em Manaus; vídeo

Quem tiver informações sobre a identificação do assaltantes podem ligar pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será preservada.

É possível perceber que enquanto o assalto está rolando, a rua continua movimentada com a presença de carros. Porém, ninguém percebeu a ação. Após o crime, os suspeitos subiram na motocicleta e fugiram do local.

Uma mulher vestida de preto também foi revistada pelo criminoso e teve o colar arrancado do pescoço. As imagens mostram que a comparsa tenta desbloquear o celular da vítima e para isso, o suspeito pede a senha do aparelho. A vítima parece dar a senha, mas mesmo assim o criminoso começa a ficar agressivo. Ele aponta a arma para o homem e até parece dar uma coronhada na vítima.

