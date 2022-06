Rede de drenagem rompe e abre cratera em avenida de Manaus

A determinação do prefeito David Almeida é atuar de imediato em rompimentos de drenagens na cidade, atuando com tecnologias mais modernas, para solucionar em definitivo o problema das inundações na cidade.

“Isolamos a área e iniciamos os trabalhos de maneira emergencial, substituindo os tubos danificados da tubulação subterrânea com novos tubos com uma tecnologia mais moderna que vai dar uma maior durabilidade ao serviço", explicou o engenheiro.

De acordo com o engenheiro Érico Braga, responsável pela obra, uma cratera abriu no meio da rua, por conta do desanelamento da tubulação.

