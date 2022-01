Receita Federal apreende drogas em bagagens no aeroporto de Manaus

A pessoa responsável pelas bagagens estava em um voo com destino a Vitória, no Espirito Santo. O voo faria ainda conexões nos aeroportos de Guarulhos e Santos Drummond.

Manaus/AM – A Receita Federal apreendeu 13,5 quilos de drogas, do tipo skunk, em umas bagagens no Aeroporto Eduardo Gomes, nesta terça-feira (11).

