Dois homens são presos e adolescente é apreendido ao realizarem assaltos em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendido e dois homens foram presos nesta segunda-feira (10), por roubo a moradores do ramal do Berê, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Os policiais faziam patrulhamento no local, por volta das 10h, quando foram acionados por vários moradores do ramal do Berê, que informaram sobre ação de roubo do trio na estrada do ramal. A equipe foi até o local e realizou cerco na área, por meio do qual os suspeitos foram capturados. Com eles, a equipe encontrou duas espingardas calibre 36, com três munições intactas.

A ocorrência foi conduzida até o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).