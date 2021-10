Quarto suspeito de matar e enterrar jovem em mata é preso em Iranduba

“Com a ordem judicial decretada, seguimos em diligências e cumprimos o mandado nesta sexta-feira, em uma via pública, em frente à praça dos Três Poderes, no Centro, em Iranduba”, disse Raul Augusto.

“Segundo as investigações, o crime foi motivado pelo fato de Enmyly ter armado uma emboscada para Alessandro da Silva de Oliveira, conhecido como ‘Ratão’, que foi morto no dia 16 de setembro deste ano. Os indivíduos eram parceiros de ‘Ratão’ e mataram a mulher para vingar a morte dele”, explicou o delegado Raul Neto. Outros três envolvidos foram capturados no mesmo dia do crime.

Manaus/AM - Josias Ferreira da Silva, 27 anos, foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva, nesta sexta-feira (8), suspeito de envolvimento na morte de Emily Braga do Nascimento, 28. Ela foi encontrada enterrada em uma área de mata, no dia 17 de setembro em Iranduba.

