Jovem que agrediu namorada grávida de 6 meses é preso em Manacapuru

De acordo com a delegada Roberta Merly, o crime aconteceu na manhã de hoje, ocasião em que o infrator agrediu a vítima fisicamente, e a insultou com palavras de baixo calão. “Após isso, ela veio à delegacia, juntamente com a sua irmã, e formalizou o Boletim de Ocorrência (BO). Tomamos conhecimento do ato criminoso e nos deslocamos até o endereço, onde efetuamos a sua prisão, em flagrante”, relatou a autoridade policial. O jovem foi conduzido à DEP Manacapuru, e irá responder por lesão corporal grave no contexto da violência doméstica. Ele permanecerá custodiado na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça.

