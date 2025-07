Quarto PM envolvido em estupro de indígena é preso em Tabatinga

Manaus/AM - O quarto policial militar suspeito de envolvimento no estupro de uma mulher indígena de 29 anos, da etnia Kokama, foi preso neste domingo (27) em Tabatinga, no interior do Amazonas.

Ao todo, cinco policiais militares e um guarda municipal são investigados pelo crime. Até o momento, quatro PMs já foram presos, enquanto um continua foragido. Além deles, o guarda municipal também foi preso por participação no crime. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Até ontem, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) informou que três policiais e o guarda municipal foram presos no sábado (26) durante o cumprimento de mandados de prisão. Outros dois PMs — um de férias e outro em missão —, deveriam se entregar nas próximas horas, conforme informações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPAM.

Já neste domingo (27), mais um policial foi preso no município de Tabatinga e o outro deve se entregar também no município. As prisões foram solicitadas no final da tarde de sexta-feira (25), no âmbito no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado pela Procuradoria-Geral de Justiça, e deferidos pelo juiz Édson Rosas.

O processo criminal sobre o caso tramita em segredo de Justiça, a fim de garantir a segurança da mulher e a integridade da apuração dos fatos.