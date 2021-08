Quadrilha que roubou joalheria no Pará é presa no interior do Amazonas

Manaus/AM - Seis homens, de idades não informadas, envolvidos em um roubo a uma joalheria em Jacareacanga, no Pará, foram detidos na manhã da terça-feira (17), em operações da polícia nos municípios de Apuí e Humaitá

Policiais militares do 2º Pelotão de Polícia Militar (PEL) realizava patrulhamento pelo bairro Vila Rica quando, por volta das 11h50, avistou dois indivíduos conduzindo uma motocicleta com aparente nervosismo, e efetuaram abordagem.

Na ação, os homens foram identificados como suspeitos de roubo a uma joalheria de Jacareacanga, no Pará, ocorrido no dia 11 de agosto. No mesmo dia, os militares detiveram mais dois suspeitos envolvidos na ação criminosa, que estavam hospedados em um hotel conhecido na cidade.

Com os quatro detidos, foram apreendidos uma pepita de ouro, pesando 51,5 gramas; três aparelhos celulares; e R$ 5.345 em espécie.



Posteriormente, a equipe policial do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Humaitá, localizou, no distrito de Santo Antônio de Matupi, mais dois homens envolvidos no roubo.



Os seis infratores receberam voz de prisão e, juntamente com o material apreendido, foram apresentados na 71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Apuí, onde permaneceram à disposição da justiça.