Homem sai para comprar comida e é crivado com 7 tiros em Manaus

De acordo com a polícia, o homem foi baleado na barriga, no peito, nos dois braços e na coxa direita. Segundo a polícia, um carro, modelo Classic chegou próximo da vítima e os ocupantes efetuaram os disparos com a intenção de matar.

Um homem, identificado como Jean de Oliveira, de 39 anos, foi baleado com, ao menos, 7 tiros, na Rua Jordão, comunidade Nossa Senhora de Fátima, Zona Norte de Manaus. O crime ocorreu no momento que a vítima havia saído para comprar almoço.

