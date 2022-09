Quadrilha é presa por arrastões no Coroado

Manaus/AM - Dois homens, de 22 e 36 anos, e duas mulheres, de 22 e 29 anos, foram presos na madrugada desta quinta-feira (22), por roubo e adulteração de veículo. A ocorrência foi atendida no bairro Coroado 2, zona leste de Manaus.

Conforme a polícia, por volta da 1h30, os policiais militares da Força Tática, durante patrulhamento, interceptaram um veículo de cor branca, placa PHG-9214. Após consulta ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), foi constatado que a placa estava adulterada e que sua real identificação era RHG-8214.

Ainda durante a ação, foi encontrado no interior do veículo um bastão de ferro, uma faca e dois aparelhos celulares, possivelmente, roubados. De acordo com a polícia, a quadrilha é apontada como sendo autora de vários assaltos no bairro Coroado.

As viaturas 7133 e 7129, da 11ª Cicom, foram acionadas para dar apoio na ocorrência e confirmaram que o quarteto tinha envolvimento com os crimes no bairro Coroado, todos foram encaminhados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).