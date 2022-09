Homem é indiciado por forjar falsas ofensas homofóbicas

Um homem de 43 anos foi indiciado pela Polícia Civil por forjar falsas ofensas homofóbicas e ameaças a um casal homoafetivo morador de um condomínio em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a polícia, o casal registrou denúncia das ofensas e ameaças que teriam sido feitas por vizinhos do prédio em julho deste ano. Eles apresentaram como prova mensagens enviadas por celular em que os supostos moradores afirmavam que eles não eram bem quistos do prédio e a presença deles desvalorizavam o imóvel.

Por conta das ameaças, o casal criou uma entrada separada no prédio, instalou câmeras de segurança exclusivas e chegou a apontar os responsáveis pelas mensagens.

Durante as investigações, a polícia descobriu que um dos integrantes do casal foi quem forjou as mensagens usando nomes falsos, um celular antigo e dois novos números.

As investigações revelaram, ainda, que o suspeito se passava por advogado e policial para intimidar os outros moradores.

O outro integrante do casal, de 37 anos, a princípio, não foi indiciado.