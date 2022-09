Psicólogo pede para fazer sexo com paciente de 15 anos que tratava depressão

Um psicólogo está sendo investigado pela Polícia Civil por suspeita de assediar uma paciente de 15 anos que sofre de depressão. No celular dela, a polícia encontrou várias mensagens com propostas sexuais por parte do profissional.

Além de enviar mensagens pedindo para fazer sexo oral com a menor, ele ainda sugeriu que sair com homens mais velhos como ele poderia ajudá-la a superar a depressão.

A jovem fazia acompanhamento com o homem desde de maio e disse à polícia que em vários momentos foi assediada durante as sessões.

No caso da conversa, onde o psicólogo fala claramente que quer ter relações com ela, as mensagens foram trocadas na madrugada do último domingo (4).

Após fazer a proposta, o homem ainda pediu que adolescente mantivesse segredo sobre o assunto. O caso foi registrado na delegacia e é acompanhado também pelo Conselho Tutelar.