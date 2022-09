Ex-cantor do Água Cristalina, Armando Lessa foi assassinado; confirma família

Manaus/AM - A família do cantor gospel Armando Lessa, de 26 anos, famoso por participar da banda Água Cristalina, confirmou nesta segunda-feira (5), que o jovem foi assassinado. Ele estava desaparecido desde o dia 26 de agosto, durante uma viagem de barco ao município de São Gabriel da Cachoeira, onde iria trabalhar com o pai em um festival.

No dia 30 de agosto, a Polícia Civil prendeu dois homens com idades de 38 e 58 anos suspeitos de participar do desaparecimento, e possivelmente da morte de Armando.

O pai do cantor, Rildo Lessa, confirmou ao Portal do Holanda, nesta segunda-feira (5), que o jovem de fato foi assassinado.

Agentes da Marinha, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil continuam fazendo buscas pelo corpo do jovem no Rio Negro.