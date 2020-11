Professor é afastado do cargo em Manaus após fazer posts incitando estupro

Manaus/AM - Um professor de 43 anos foi afastado do cargo após ser flagrado fazendo postagens homofóbicas nas redes sociais e que incitam a prática do estupro. A denúncia foi feita por alunos que tiraram prints das publicações e apresentaram à Seduc.

Neles o professor fala sobre o caso do estupro de Mariana Ferrer e afirma que jovem facilitou o crime e que concorda com a sentença do juiz. Ele ainda diz que mulheres provocam a situação e cita como exemplo sexo dentro de realitys shows.

Em outra situação ele condena também uma senadora transgênero que venceu as eleições recentemente nos EUA. O professor não negou os comentários e defendeu que está em seu direito de liberdade de expressão.

Ele chegou a atacar na internet uma das estudantes que o denunciou ao órgão, o post ofensivo também servirá como prova no caso. O docente está afastado das atividades desde a última sexta-feira (6) e foi orientado pela Seduc a procurar a coordenadoria distrital para prestar esclarecimentos.