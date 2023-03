Procurado por homicídio no Pará é preso em Manaus ao tentar tirar RG com nome falso

Com a suspeita, a polícia do Amazonas entrou em contato com a polícia do Pará que o identificou como foragido por pelo menos dois crimes. A partir de agora, ele também vai responder por falsidade ideológica.

Segundo a polícia, o foragido foi identificado e preso ao tentar tirar uma identidade usando uma certidão de nascimento falsa no Instituto de Identificação Aderson Conceição Frota (IIACM), que fica na sede da Polícia Civil, no bairro Dom Pedro.

Manaus/AM - Um homem que é procurado por homicídio e roubo no estado do Pará foi preso na manhã de hoje (22), em Manaus.

