Procurado pela PF e pela Interpol, "Pacú" é preso no interior do Amazonas

No dia 08 de junho de 2022, a Justiça Federal do Estado de Pernambuco, expediu um mandado de prisão preventiva contra ele por Tráfico Internacional de drogas, Associação ao tráfico internacional de drogas e Lavagem de dinheiro para o narcotráfico. Porém, Pacú não foi localizado.

Conforme a polícia, o homem usava o porto da cidade de Recife para enviar grandes remessas de drogas para outros países. Durante as investigações, a PF descobriu ainda, que o Pacú usava uma empresa em seu próprio nome para lavar o dinheiro do narcotráfico.

Manaus/AM - Adailson Santos de Oliveira, 46, mais conhecido como "Pacú", foi preso nesta quinta-feira (30), no município de Coari, no interior do Amazonas. O homem era foragido da Justiça de Pernambuco e estava sendo procurado pela Polícia Federal e Interpol.

