Primeiro corpo tirado de cova em Manaus tem salmo 23 tatuado na costela

A equipe do Corpo de Bombeiros ainda está no local em operação para resgatar o segundo corpo enterrado.

O rapaz estava com uma atadura enrolada na cabeça e com as mão e pés amarrados. Peritos acreditam que ele foi morto e enterrado ainda pela madrugada. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Manaus/AM - Primeiro corpo que estava enterrado de cabeça para baixo em uma cova rasa, em uma área de mata, foi retirado na tarde desta quarta-feira (15). A identidade da vítima ainda é desconhecido, e tem a frase "O​ senhor é meu pastor, nada me faltará", do salmo 23, tatuada na costela direita.

