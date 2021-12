Com roupa íntima, corpo de mulher é o segundo retirado de cova em Manaus

Manaus/AM- Com as mãos amarradas, papel insulfilm enrolado na cabeça e apenas com roupas íntimas, o corpo de uma mulher ainda sem identificação é o segundo a ser retirado de uma cova rasa, em uma área de mata, na tarde desta quarta-feira (15), na avenida das Flores, bairro Lago Azul, zona norte da capital.

A equipe do Corpo de Bombeiros trabalhou por mais de três horas para resgatar os corpos das vítimas.

O primeiro corpo encontrado foi de um homem que tem a frase "O​ senhor é meu pastor, nada me faltará", do salmo 23, tatuada na costela direita. Ele estava com uma atadura enrolada na cabeça e com as mão e pés amarrados.

Ambos serão levados para o Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exame de necropsia, e ficarão guardados até que familiares reconheçam os corpos.