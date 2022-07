Preso terceiro envolvido na morte de comerciante durante roleta russa no Amazonas

Manaus/AM - Aimá Martins Fragata, terceiro envolvido na morte do comerciante Luiz Celso Ferraz, 59, durante uma "roleta russa", no Amazonas, foi preso pela polícia nesta sexta-feira (22).

Aimá e outras 6 pessoas participaram da morte do comerciante, no dia 15 de janeiro deste ano, no estabelecimento da vítima em Rio Preto da Eva, no Amazonas. O grupo armou uma emboscada e rendeu Luiz e sua família no comércio após obterem a informação de que haviam R$ 100 mil no local.

Entretanto, os criminosos só encontraram R$ 13 mil. Para causar pânico, os suspeitos fizeram uma "roleta russa" na família e exigiram mais dinheiro, momento em que o comerciante foi morto com um tiro na cabeça.

Outras duas pessoas, Gabriel Bleno Celestino Terencio, 26, conhecido como “GB”, e Samia Caroline da Silva Marques, 28, já foram presas. Os outros suspeitos que seguem foragidos são: José dos Reis Alves Da Conceição, 40, conhecido como “Maranhão”; Luan de Souza Paiva, 25; Wendel Oliveira Linhares, 31, chamado de “Bombado”; e Willian Gabriel Santos De Melo, 23, o “Magrelo”.