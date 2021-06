Preso, motorista de app entrega esconderijo de 100 Kg de drogas em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso com 100 kg de drogas na madrugada desta segunda-feira (14), no bairro Puraquequara, no Distrito Industrial, na Zona Leste.

A droga estava escondida dentro da água, em uma área de flutuantes. A Força Tática chegou ao local onde o entorpecente estava, depois de abordar um motorista de aplicativo e encontrar parte do entorpecente com ele.

O homem contou que foi acionado para uma corrida e ao chegar no ponto de embarque, foi rendido por um grupo de homens armados que tiraram um saco preto da água e colocaram dentro do carro dele.

O grupo teria feito ameaças a ele e afirmaram que ele deveria seguir com o “pacote”, que logo eles fariam contato para informar o destino, mas no meio do caminho, o motorista foi abordado por policiais da Força Tática.

Depois que a droga foi achada no carro dele, o suspeito levou à polícia até o local onde foi rendido e mostrou de onde os supostos traficantes teriam retiraram a sacola.

Lá, os policiais encontraram vários outros tabletes de drogas afundados, totalizando o total de 100 Kg. O material foi apreendido e o motorista foi conduzido à delegacia , a versão dele ainda está sendo apurada.