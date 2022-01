Preso é morto dentro de delegacia no interior do Amazonas

Manaus/AM - Mikelson Prado Pinheiro, 21 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (12) na cela da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba. De acordo com o investigador Jhones Macario, o detento dividia cela com outros presos, que informaram à equipe policial que Mikelson teria tirado a própria vida, entretanto, o gestor relatou que foram encontradas escoriações e hematomas pelo corpo do jovem, indicando que ele teria sido espancado. Ainda segundo Macário, as diligências para apurar as circunstâncias da morte do rapaz estão em andamento.

Veja também Detento é encontrado morto dentro de cela em presídio de Manaus

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.