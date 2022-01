Quatro homens são detidos após serem flagrados com armas em Manaus

Manaus/AM - Quatro homens, sendo três de 20, 31 e 41 anos, e outro de idade não informada, por foram detidos por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quarta (12) e madrugada da quinta (12), nas zonas Norte e Leste. A primeira ocorrência foi registrada por volta das 22h45 de quarta-feira, quando a guarnição da viatura Rocam 8151, em patrulhamento ostensivo pela rua São Miguel, bairro Terra Nova, avistou um veículo com dois ocupantes em atitude suspeita. Ao realizar abordagem ao carro Ford Ka, de cor cinza, foram encontrados um revólver Taurus de calibre .38, com numeração suprimida; três munições não deflagradas; dois celulares Motorola, de cores cinza e azul; dois celulares Samsung, de cor azul; e R$ 94 em espécie. Durante análise, os policiais verificaram que um dos suspeitos responde por latrocínio. O caso foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Já no bairro Nossa Senhora de Fátima, também na zona norte, a equipe da Rocam 9231, em patrulhamento por volta das 0h05 desta quinta-feira, deteve um homem em posse de uma arma de fogo, após avistar indivíduos em atitude suspeita na rua Boqueirão, em frente ao campo de futebol. Ao notar a presença da polícia, os suspeitos fugiram. Os policiais conseguiram capturar um deles, com quem foram encontrados um revólver Taurus calibre .38, com numeração suprimida, e duas munições não deflagradas. O homem foi encaminhado, juntamente com o armamento, para o 6º DIP. Zona leste – Ainda na madrugada de hoje (13), policiais das 4ª e 9ª Cicoms detiveram um homem de idade não informada, por porte ilegal de arma de fogo, no bairro São José. A guarnição da viatura 7103 realizava patrulhamento de rotina quando avistou um homem em atitude suspeita na rua Curica. Com a aproximação da equipe, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi detido. Com ele, os policiais encontraram uma arma modelo PT TS9, com 16 munições intactas. O suspeito foi conduzido até o 14º DIP.

