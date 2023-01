Preso com drogas em porto de Manaus é chefe do tráfico no interior do estado

Manaus/AM - Um homem, de 21 anos, que foi preso, na manhã deste sábado (7), com 45 tabletes de drogas dentro no Porto da Panair, é chefe do tráfico na comunidade de Janauacá, no município de Manaquiri, interior do Amazonas, segundo a Polícia Civil.

De acordo com policiais civis lotados na 33ª DIP de Manaquiri, as investigações iniciaram há, aproximadamente, um mês, ocasião em que as equipes tiveram conhecimento de que um criminoso, responsável pelo comando do tráfico de drogas na comunidade do Janauacá, situado naquele município, faria a entrega do material ilícito no Porto da Panair, no bairro de Educandos, zona sul de Manaus.

“Saímos em diligências, acompanhamos a embarcação das drogas, e, em momento oportuno, abordamos um indivíduo de 21 anos, responsável pelo transporte dos entorpecentes, momento em que confessou a autoria do crime”, falaram.

A ação policial contou com apoio da Delegacia Fluvial (Deflu), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da PC-AM, e do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O indivíduo responderá por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.