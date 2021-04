Preso com arma homem que bateu em mulher e matou marido da ex no Amazonas

“Após o indivíduo abandonar um dos processos no nome dele, foi expedido pela juíza Fabíola de Souza Bastos Silva, da Comarca de Careiro da Várzea, a prisão preventiva dele. Diante a decretação, a equipe de investigação iniciou os trabalhos para localizar o paradeiro de Lindomar, tendo sido ele encontrado no município de Iranduba, onde estava vivendo uma vida diferente dos crimes que ele havia cometido”, disse o delegado.

Manaus/AM - Foi preso na manhã de sexta-feira (16), Lindomar Cândido da Silva, 44, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, ocorrido em 2011, no Careiro da Várzea, no Amazonas.

