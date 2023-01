Prêmio de R$ 20 mil pela cabeça de membro do CV motivou morte de sertanejo em Manaus

Nos últimos dias, a polícia intensificou ainda mais as buscas pelos envolvidos e conseguiu prender todos eles, com exceção e Pica-pau, que segue foragido.

O valor seria dividido entre eles, contudo, o trio acabou matando a pessoa errada. O crime causou revolta, sobretudo porque Igor não tinha nenhuma ligação com o mundo do crime e era conhecido em Manaus.

“Havia um alvo pela cabeça desse “Lourinho”, e o intuito dessa execução foi financeiro. Segundo consta no relatório, R$ 20 mil seria o preço pela cabeça do Lourinho”, explica.

O artista foi confundido com o alvo e perdeu a vida de forma brutal na frente do filho e da esposa. Segundo o delegado Daniel Antony, Jânio Pacheco de Sales, o “Pica-Pau”, interessado no valor, contratou Patrick de Lima Batista, 19, vulgo “PK”, Gabriel Mendes Ferreira, 21, o “Dedinho” e Wala Lourenço Ferreira, 29, o “BH” para executar “o serviço”.

Manaus/AM – Um prêmio de R$ 20 mil que estava sendo oferecido pela cabeça de um criminoso do Comando Vermelho, conhecido como “Loirinho”, foi a motivação dos criminosos executarem, com mais de 20 tiros, o cantor sertanejo Igor Moreira de Lima, 29.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.